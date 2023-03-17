"Историческое решение": Зеленский объяснил важность ордера МУС на арест Путина

Президент Владимир Зеленский отмечает весомость принятого Международным уголовным судом решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня есть решение международной юстиции по делу, в котором есть реальная перспектива: МУС выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Руководитель государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении - депортации украинских детей", - отметил он.

Президент напомнил, что в уголовных производствах, расследуемых украинскими правоохранителями, зафиксировано уже более 16 тысяч случаев принудительной депортации оккупантами украинских детей, однако реальное количество депортированных может быть значительно больше.

"Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста. Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на территории России, распылять по отдаленным регионам – все это очевидная государственная политика России, государственные решения и государственное зло, начинающееся именно с первого должностного лица этого государства", - пояснил Зеленский.

Он выразил благодарность команде прокурора МУС Карима Хана и всем в мире, кто помогает Украине бороться за справедливость, за принципиальность и за готовность реально привлечь виновных к ответственности.

"Пока удалось вернуть чуть более 300 детей из всех, которые были вывезены силой, украдены из Украины. Очевидно, что должны вернуть всех. Очевидно, что будем и дальше делать все для этого - для возвращения каждого украинца, каждой украинки, каждого нашего ребенка. И для реальной ответственности всех виновных в этой депортации – от руководителя государства-террориста до всех исполнителей", - сказал президент.

Напомним также, что в годовщину полномасштабного российского вторжения Верховная Рада призвала ООН безотлагательно вмешаться для прекращения депортации украинских детей в РФ.

Отметим, что в декабре украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что его офис верифицировал на то время пребывание на территории России более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысячи были вывезены туда принудительно.

В январе он встретился в Турции со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, сообщив, в частности, что РФ признает наличие на ее территории украинских детей, желающих вернуться домой.

Напомним также, что на Львову-Белову еще в сентябре 2022 года США наложили санкции именно как на лицо, ответственно за депортацию детей из Украины и насильственное "усыновление" их посторонними лицами в РФ.

При этом сама Львова-Белова неоднократно заявляла, что и лично усыновила мальчика, похищенного из Мариуполя Донецкой области после его оккупации Россией.

Отметим, что международным договором, учредившим МУС, является Римский статут. Однако этот документ пока ратифицировали лишь 123 страны. Соответственно, эти страны юридически обязаны арестовать Путина и Львов-Белову в случае, если они окажутся на их территории. Россия же, как и США, документ не только не ратифицировала, но и отозвала свою подпись под ним. Украина Римский статут подписала еще в 2000 году, но так и не ратифицировала его.