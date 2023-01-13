Россия признает наличие вывезенных детей, желающих вернуться в Украину - Лубинец

В рамках третьего раунда переговоров уполномоченных по правам человека Украины и России в Турции 12 января был, в частности, обсужден вопрос возвращения в Украину вывезенных в РФ детей. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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"Российская сторона сообщила, что на ее территории находятся дети, которые хотят вернуться в Украину. При содействии обоих омбудсменов сможем их возвращать родственникам. Однако фамилии и какие-либо личные данные мне не предоставили!" – написал он.

В этом контексте уполномоченный по правам человека обратился ко всем гражданам Украины, разыскивающим детей, с призывом обратиться к нему. Лубинец обещает составить список родителей и родных, которые могут забрать детей.

"Будем дальше работать над их возвращением. Мы договорились, что я такой запрос присылаю российской стороне, а они будут формировать свой список и официально обратятся ко мне как к омбудсмену Украины", - добавил он.

Украинский представитель отметил, что эта тема, а также тема возвращения гражданских заложников стали ключевыми темами, которые он обсуждал с российской коллегой Татьяной Москальковой, однако было еще много других технических вопросов, которым было уделено внимание, в частности это вопрос восстановления документов.

Напомним, что в декабре Лубинец сообщал, что его офис верифицировал пребывание на территории России уже более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысячи были вывезены туда принудительно.

Ранее, в начале ноября, советник-уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявляла, что в списке депортированных в Россию или принудительно перемещенных находилось более 10,5 тысячи украинских детей.