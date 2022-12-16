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СБУ сообщила о подозрении "министрам ДНР", организовывавшим депортацию детей-сирот в РФ
Служба безопасности в результате следственно-оперативных действий собрала безоговорочные доказательства вины еще двух "чиновников ДНР". Злоумышленниками являются "министр здравоохранения" и "министр доходов и сборов".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Эти двое российских граждан входят в ближайшее окружение главаря террористов Пушилина и по его "протекции" были назначены в руководящие ряды оккупационных органов в июле этого года. Именно они причастны к организации принудительного вывоза украинских детей-сирот из временно захваченных районов Донбасса в РФ под видом поездок в детские лагеря", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, руководитель оккупационного "Минздрава" также занимался переформатированием медицинской отрасли региона под нужды страны-агрессора. Установлено, что по его указанию переустраивают местные больницы в военные госпитали для приема раненых оккупантов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом глава "Минфина ДНР" занимается вопросами переустройства промышленных мощностей региона для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время злоумышленники находятся на временно оккупированной территории востока Украины. Однако СБУ установила места их пребывания и проводит меры по привлечению к ответственности.
Напомним, ранее киберспециалисты Службы безопасности собрали безоговорочные доказательства вины 15 участников террористических группировок "Л/ДНР", штурмовавших украинские города на юге и востоке Украины.