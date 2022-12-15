15 боевиков "Л/ДНР" получили по 15 лет тюрьмы: вместе с рашистами разграбили элеваторы в Херсонской области

Киберспециалисты Службы безопасности собрали безоговорочные доказательства вины 15 участников террористических группировок "Л/ДНР", штурмовавших украинские города на юге и востоке Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после 24 февраля мужчины, проживавшие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей добровольно вступили в состав российских группировок. Среди них были снайперы и гранатометчики.

В рядах подразделений 2-го армейского корпуса Южного военного округа армии РФ они участвовали в боевых действиях против сил обороны на Херсонском, Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях.

Кроме этого, выполняли указания Кремля о разграблении местных элеваторов и незаконном вывозе украинского зерна из временно захваченных причерноморских районов Украины в РФ.

"Боевики попали в плен украинских защитников во время контрнаступления на южном и восточном фронтах. По материалам СБУ, суд назначил им наказание в виде 15 лет тюрьмы", - сообщают в СБУ.

На основании собранных доказательств суд признал их виновными за:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще трех участников террористических организаций "Л/ДНР", активно участвовавших в боевых действиях против Сил обороны. Злоумышленники проведут за решеткой от 10 до 13 лет.