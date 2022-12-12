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СБУ задержала агенток РФ, которые наводили ракеты на школы и роддома в Донецкой области (ФОТО)
Служба безопасности задержала участников российской агентурной сети в результате спецоперации в Донецкой области. Злоумышленницы передавали врагу информацию о размещении электрических подстанций и социальных объектов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Злоумышленницы собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецка. Кроме этого, передавали врагу локации электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сотрудники СБУ задержали участников российской агентурной группы – это трое местных жительниц, которых подконтрольное РФ "МГБ "ДНР" завербовало после начала полномасштабного вторжения.
Для сбора развединформации агентки лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах. Затем полученную информацию передавали своему "связному", который находится во временно захваченной Горловке. А он отчитывался куратору агентурной сети. Ею оказалась заместитель руководителя подконтрольного РФ местного "МГБ "ДНР".
Правоохранители провели обыски по местам нахождения злоумышленниц и обнаружили:
- компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом;
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паспорта РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили трем фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в результате следственно-оперативных действий в Киеве задержали бывшую главу Купянской РГА, которая во время оккупации района поддержала оккупантов.