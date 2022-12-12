Продавал награбленное оккупантами: СБУ задержала коллаборанта в Николаевской области (ФОТО)

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского помощника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области. Во время оккупации Снигиревки он помогал агрессору "зарабатывать", в частности продавал на своей торговой точке похищенную оккупантами продукцию.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"На своей торговой точке он реализовывал продукцию, украденную оккупантами из городских магазинов. Среди них - автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей. Большую часть полученных доходов передавал захватчикам. За это коллаборант беспрепятственно передвигался по городу", - говорится в сообщении .

После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался "залечь на дно", но его задержали сотрудники СБУ.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и обнаружили множество похищенных товаров.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Донецкой области. Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, который после временной оккупации части региона поддержал захватчиков.