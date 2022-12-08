СБУ идентифицировала оккупанта, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков

Служба безопасности установила личность российского захватчика, который в начале полномасштабного вторжения отдал приказ стрелять по украинцам, пытавшимся уехать из Харьковщины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Военным преступником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов. 24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, которая вела активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении", – говорится в сообщении.

По данным следствия, его оккупационная группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр.

При этом местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и сопротивлялись оккупантам.

За это командир рашистов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились гражданские. В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Продолжаются комплексные меры по установлению его мест нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее СБУ в результате следственно-оперативных действий в Киеве задержала бывшего главу Купянской РГА, которая во время оккупации района поддержала захватчиков.