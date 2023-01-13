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Росія визнає наявність вивезених дітей, які хочуть повернутися в Україну - Лубінець
В рамках третього раунду переговорів уповноважених із прав людини України та Росії у Туреччині 12 січня було, зокрема, обговорено питання повернення до України вивезених у РФ дітей. Про це повідомив у Telegram-каналі український омбудсмен Дмитро Лубінець.
"Російська сторона повідомила, що на її території перебувають діти, які хочуть повернутися в Україну. За сприяння обох омбудсменів зможемо їх повертати родичам. Однак прізвища й будь-які особисті дані мені не надали!" - написав він.
В цьому контексті уповноважений з прав людини звернувся до до всіх громадян України, хто розшукує дітей, з закликом звернутися до нього. Лубінець обіцяє скласти список батьків та рідних, які можуть забрати дітей.
"Далі працюватимемо над їхнім поверненням. Ми домовилися, що я такий запит надсилаю російській стороні, а вони формуватимуть свій список та офіційно звернуться до мене, як до омбудсмена України", - додав він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Український представник зауважив, що ця тема, а також тема повернення цивільних заручників стали ключовими темами, які він обговорював з російською колегою Тетяною Москальковою, водночас було ще багато інших технічних питань, яким приділили увагу, зокрема це тема відновлення документів.
Нагадаємо, що в грудні Лубінець повідомляв, що його офіс верифікував перебування на території Росії вже понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі було вивезено туди примусово.
Раніше, на початку листопада, радник-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявляла, що у списку депортованих до Росії чи примусово переміщених знаходилося понад 10,5 тисячі українських дітей.