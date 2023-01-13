Український омбудсмен підтверджує можливість гумкоридору для обміну з РФ цивільними та пораненими військовими

В рамках третього раунду переговорів уповноважених із прав людини України та Росії у Туреччині 12 січня було обговорено ініціативу щодо пришвидшення та поглиблення питання військовополонених та звільнення цивільних заручників. Про це повідомив у Telegram-каналі український омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Представник України при цьому підтвердив інформацію, що у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган буде спілкуватися з президентом РФ Володимиром Путіним, а 14 січня за результатами цієї розмови розмовлятиме з президентом України Володимиром Зеленським про відкриття гуманітарного коридору, зокрема для обміну пораненими та цивільними особами.

За його словами, наразі існує три категорії цивільних заручників: затримані Росією з 2014 року до 24 лютого 2022-го року, в тому числі на території Криму ("бранці Кремля") - 158 осіб; затримані на території Донецької та Луганської областей - 373 людини; а також цивільні заручники, яких РФ затримала і затримує на територіях окупації після 24 лютого.

Кількість представників останньої категорії, щодо яких є офіційні звернення до омбудсмена, за його словами, становить вже більше 20 тисяч осіб.

Лубінець повідомив, що під час його спілкування з Тетяною Москальковою було досягнуто домовленість, що Росія на підставі Женевських конвенцій розгляне пропозицію щодо проведення репатріації поранених військовослужбовців.

Окрім цього, українська сторона передала списки цивільних осіб з числа зазначених 20 тисяч, щодо яких українська сторона немає інформації про місце перебування та стан здоров'я.

"За основу формування списків взяли віковий ценз та передали перший список осіб, яким виповнилося понад 70 років. Також передали список громадян України, яким виповнилося більше 65 років і вони, за нашою інформацією, перебувають у важкому медичному стані - їх понад 2000 осіб", - повідомив омбудсмен.

Він зазначив, що російська сторона попередньо погодилася дізнатися, де перебувають ці особі, в якому стані та чому їх утримують. Далі ж Україна вимагатиме їхнього звільнення.

"Перший етап - це отримання інформації від росіян, а далі будемо порушувати питання щодо процедури їхнього повернення. Адже якщо їм не висувають звинувачень, то згідно з міжнародним гуманітарним правом, РФ їх повинна відпускати. І ми будемо напрацьовувати механізми яким чином повертати наших громадян додому", - написав Лубінець.

Зазначимо, що за даними Міністерства з реінтеграції окупованих територій, у 2022 році з російського полону було повернуто 1596 осіб, зокрема 1464 військовослужбовці та 132 цивільні особи. Крім того, 8 січня вже цього року відбувся черговий обмін полоненими РФ та Україною: тоді з російського полону були звільнені 50 українських військовослужбовців.