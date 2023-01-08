Україна повернула з російського полону 50 захисників (ФОТО, ВІДЕО)

У неділю, 8 січня, відбувся черговий обмін полоненими між країною-агресором РФ та Україною. З російського полону звільнили 50 захисників.

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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, Нацгвардії, прикордонної служби, ВМС, а також із Сил спеціальних операцій", - зазначив він.

За його словами, серед звільнених 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

"Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої", - додав Єрмак.

СБУ опублікувала кадри з обміну полоненими, який відбувся 8 січня.

Нагадаємо, Міністерство з реінтеграції окупованих територій повідомляло, що у 2022 році з російського полону було повернуто 1596 осіб, зокрема 1464 військовослужбовці та 132 цивільні особи.