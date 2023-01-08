Украина вернула из российского плена 50 защитников (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье, 8 января, состоялся очередной обмен пленными между страной-агрессором РФ и Украиной. Из российского плена освободили 50 защитников.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТРО, Нацгвардии, пограничной службы, ВМС, а также из Сил специальных операций", - отметил он.

По его словам, среди освобожденных 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

"Возвращаем людей, которые попали в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят из Донецкого направления, из-под Бахмута, а также из Киевской, Черниговской, Херсонской и других регионов, где продолжались бои", - добавил Ермак.

СБУ опубликовала кадры с обмена пленными, который прошел 8 января.

Напомним, Министерство по реинтеграции оккупированных территорий сообщало, что в 2022 году из российского плена было возвращено 1596 человек, в том числе 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица.