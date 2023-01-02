В МинВОТ назвали, сколько людей Украина вернула из российского плена в 2022 году

В 2022 году из российского плена было возвращено 1596 человек, в том числе 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица. Об этом сообщает Министерство по реинтеграции оккупированных территорий.

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В ведомстве напоминают, что обмены пленными происходили совместными усилиями Офиса президента, Главного управления разведки Министерства обороны, Службы безопасности Украины и самого Минреинтеграции.

В процессе встречи освобожденных лиц постоянно участвовали представители Национального информационного бюро при Минреинтеграции, которое обеспечивает социальное сопровождение освобожденных из плена лиц, а также оказывает им первичную помощь.

Отметим также, что перед Новым годом в Минреинтеграции сообщали также, что с августа было передано 4929 писем между украинскими военнопленными и их близкими, в том числе 2102 письма пленных их родным и 2827 писем пленным от их близких.

Правила написания корреспонденции разработало НИБ при Минреинтеграции, а доставку писем в обе стороны обеспечивает Международный комитет Красного Креста.

Напомним, что в последний раз об обмене пленными на данный момент сообщалось 31 декабря. Тогда Украина вернула 140 представителей силовых структур, включая защитников Мариуполя, острова Змеиный, а также добровольцев терробороны из Славутича.