Украина вернула из российского плена 140 защитников

В субботу, 31 декабря, состоялся очередной обмен пленными между страной-агрессором РФ и Украиной. Из российского плена освободили 140 украинцев.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной большой обмен, который удалось совершить - 140 человек возвращаются домой. Среди них - раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, а также наши из Бахмутского направления", – отметил он.

По его словам, среди освобожденніх 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из Нацгвардии, 11 из ВМС и 10 из пограничной службы.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявлял, что в процессе обмена пленными представители страны-агрессора РФ делят людей на "сорта", что ярко демонстрирует всю суть российского фашистского режима.