- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Україна повернула з російського полону 140 захисників
У суботу, 31 грудня, відбувся черговий обмін полоненими між країною-агресором РФ та Україною. З російського полону звільнили 140 українців.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак..
"Черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому. Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, а також наші з Бахмутського напрямку", - зазначив він.
За його словами, серед звільнених 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із Нацгвардії, 11 з ВМС та 10 з прикордонної служби.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявляв, що у процесі обміну полоненими представники країни-агресора РФ ділять людей на "сорти", що яскраво демонструє всю суть російського фашистського режиму.