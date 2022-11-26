У ISW пояснили, чому РФ почала частіше обмінювати полонених

Країна-агресор Росія, ймовірно, частіше проводить обміни військовополоненими, щоб заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Росія збільшила частоту обмінів військовополоненими, щоб пом’якшити невдоволення в інформаційному просторі через попередні невдачі у переговорах про повернення російських військовополонених.

Так, 23-25 листопада відбулися три обміни військовополоненими. РФ та Україна обміняли 35 російських військовополонених на 35 українських військовополонених 23 листопада, 50 російських полонених на 50 українських 24 листопада та дев'ять російських полонених на дев'ять українських 25 листопада.

"Частота обміну військовополоненими протягом останніх кількох днів сама по собі є переломом – Міноборони Росії було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і зіткнулося зі значною критикою через очевидну відсутність уваги до російських військовополонених протягом останніх місяців. Збільшення частоти обмінів між військовополоненими, ймовірно, частково покликане подолати невдоволення російських військових блогерів, які повідомляли про останні серії обмінів у відносно нейтральному тоні та наголошували на рівному співвідношенні обміну", – зазначають аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія готується до чергової хвилі мобілізації, що, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.