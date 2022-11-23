Путін готує провакації в Бєлгородській області, щоб відновити підтримку війни серед росіян, - ISW

Кремль створює інформаційні передумови, щоб звинуватити Україну у нападі на Бєлгородську область та цим самим відновити громадську підтримку війни.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу, що українські війська нібито прагнуть вторгнутися до Бєлгородську область, а інші прихильники путінського режиму зазначають, що російським силам необхідно відновити контроль над Куп'янськом у Харківській області, щоб мінімізувати загрозу українського нападу.

На думку експертів ISW, таким чином Кремль створює інформаційні передумови, щоб звинуватити Україну та відновити громадську підтримку війни, яка останнім часом зменшується.

"Ці заяви давно циркулюють серед воєнкорів, які критикували російське військове командування за залишення позицій у Вовчанську на північному сході Харківської області після виведення російських військ з цього регіону у вересні. Зараз вони посилили свої заклики до РФ повернути території в Харківській області, заявивши, що такі превентивні заходи зупинять українців від проведення штурмових операцій на Куп'янському і Вовчанському напрямках", - наголошують в ISW.

Аналітики підкреслюють, що заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область абсурдні і покликані тільки лише залякати росіян, щоб вони підтримали війну.

"Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не здатна зробити це в таких масштабах", - зауважують в ISW.

Крім того, російські опозиційні видання пишуть, що з кінця жовтня родичі мобілізованих чоловіків почали протести в 15 російських регіонах, причому найбільш помітні протести пройшли в прикордонних з Україною регіонах.

"Підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни внаслідок мобілізації та військових невдач. Російська пропаганда неефективна у протидії реальним наслідкам війни для суспільства", - підкреслюють в ISW.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія готується до чергової хвилі мобілізації, що, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.