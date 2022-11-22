Кремль посилює цензуру та контроль над інфопростором, - ISW

Кремль намагається посилити контроль за інформаційним простором після того, як у ньому почала збільшуватись критика військового керівництва через поразки у війні в Україні.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російська влада намагається взяти під свій контроль інформаційний простір через те, що велика кількість росіян висловлюють невдоволення діями військового командування.

Критика військових нарощується як ззовні, так в середині країни.

Так, 21 листопада російське інформаційне видання "Коммерсантъ" повідомило, що Держдума Росії може розглянути до кінця 2022 року законопроект про регулювання онлайн-алгоритмів. Повідомляється, що законопроект включатиме регулювання соціальних мереж та пошукових систем. Цей законопроект вимагатиме від власників усіх сайтів і платформ забезпечити здатність уряду повністю або частково блокувати участь конкретних користувачів і що ці положення з’явилися ще до початку війни в жовтні 2021 року. Вони спрямовані проти західних джерел, таких як Facebook , Instagram і YouTube через ризик "соціального конфлікту".

Деякі російські мілблогери відповіли на спекуляції щодо законопроекту та відзначили, що такі рекомендаційні алгоритми ускладнять донесення правди через особисті повідомлення та витіснять інакомислення в Інтернеті.

Крім того, Федеральна служба державної безпеки (ФСБ) Росії додатково вжила заходів щодо кодифікації контролю за інформаційним простором і 4 листопада підписала наказ, яким затвердила перелік видів військової та військово-технічної діяльності, надходження яких до іноземних джерел може бути використано проти безпеки Російської Федерації.

Указ по суті кодифікує види інформації, що стосується російських військових операцій, яку ФСБ вважає загрозою безпеці Росії, яка технічно не відноситься до офіційної державної таємниці, і містить широкий перелік положень, що стосуються інформаційного висвітлення війни, таких як "інформація про оцінку та прогнози розвитку військово-політичної, стратегічної (оперативної) обстановки, " та "відомості про дотримання законності та морально-психологічний клімат" російських військ.

"Цей указ є спробою ФСБ заборонити широкий спектр інформації про російську армію, що нібито посилить контроль над критикою серед російських військових блогерів та інших подібних джерел, які часто обговорюють і критикують тактичні, оперативні та стратегічні виміри війни в Україні", - зазначають аналітики.

Вони підкреслюють, що запропонований Думою законопроект, і указ ФСБ вказують на те, що російський уряд намагається взяти під контроль інформаційний простір.

"Російські офіційні особи, ймовірно, прагнуть консолідувати заходи цензури, щоб придушити поширеність іноземних голосів і внутрішньої критики, застосовуючи законодавчий тиск на фундаментальні алгоритми та представляючи широкий спектр дій, які можна вважати шкідливими для державної безпеки Росії", - зазначають в ISW.

Раніше в ISW повідомляли, що російські військові блогери не просто підтримують війну проти України , а стають групою з окремим голосом всередині Росії.