Кремль усиливает цензуру и контроль над инфопространством, - ISW

Кремль пытается усилить контроль за информационным пространством после того, как в нем начала расти критика военного руководства из-за поражений в войне в Украине.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские власти пытаются взять под свой контроль информационное пространство из-за того, что большое количество россиян выражают недовольство действиями военного командования.

Критика военных наращивается как извне, так и внутри страны.

Так, 21 ноября российское информационное издание "Коммерсантъ" сообщило, что Госдума может рассмотреть до конца 2022 года законопроект о регулировании онлайн-алгоритмов. Сообщается, что законопроект будет включать в себя регулирование социальных сетей и поисковых систем. Этот законопроект потребует от владельцев всех сайтов и платформ обеспечить способность правительства полностью или частично блокировать участие конкретных пользователей и эти положения появились еще до начала войны в октябре 2021 года. Они направлены против западных источников, таких как Facebook, Instagram и YouTube из-за риска "социального конфликта".

Некоторые российские милблогеры ответили на спекуляции по законопроекту и отметили, что такие рекомендательные алгоритмы усложнят донесение правды и вытеснят инакомыслие в Интернете.

Кроме того, Федеральная служба государственной безопасности (ФСБ) России дополнительно приняла меры по кодификации контроля над информационным пространством и 4 ноября подписала приказ, которым утвердила перечень видов военной и военно-технической деятельности, передача которых в иностранные источники может быть использовано против безопасности Российской Федерации.

Указ по существу кодифицирует виды информации, касающейся российских военных операций, которую ФСБ считает угрозой безопасности России, технически не относящейся к официальной государственной тайне, и содержит широкий перечень положений, касающихся информационного освещения войны, таких как "информация об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, и сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате русских войск.

"Этот указ является попыткой ФСБ запретить широкий спектр информации о российской армии, что якобы усилит контроль над критикой среди российских военных блоггеров и других подобных источников, часто обсуждающих и критикующих тактические, оперативные и стратегические измерения войны в Украине", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что предложенный Думой законопроект и указ ФСБ указывают на то, что российское правительство пытается взять под контроль информационное пространство.

"Российские официальные лица, вероятно, стремятся консолидировать меры цензуры, чтобы подавить критику, применяя законодательное давление на фундаментальные алгоритмы и представляя широкий спектр действий, которые можно считать вредными для государственной безопасности России", - отмечают в ISW.

Ранее в ISW сообщали, что российские военные блоггеры не просто поддерживают войну против Украины, а становятся группой с отдельным голосом внутри России.