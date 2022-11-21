Путін задобрює російських військових блогерів задля виживання свого режиму, - ISW

Російські військові блогери не просто підтримують війну проти України , а стають групою з окремим голосом всередині Росії.

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Про це йдеться у звіті Інститут дослідження війни (ISW).

На основі зібраних даних аналітики зазначають, що Путін захистив військових блогерів від нападів Міноборони і їхню незалежність, незважаючи на те, що він посилює утиски і цензуру по всій Росії.

Наразі спільнота таких оглядачів досягла приблизно 500 представників так званих мілітарі-ЗМІ, які тісно переплетені з збройними силами, чеченськими підрозділами, найманцями ПВК "Вагнер" чи іншими військовими формуваннями.

"Російські військові блогери не просто підтримують війну – вони стають групою з окремим голосом всередині Росії. Однак вони не є повністю відокремленими від російської влади", - зауважують в ISW.

Там підкреслюють, що окремі з них зараз наразі обіймають офіційні посади в Кремлі.

"Путін підвищив деяких відомих блогерів з великою кількістю підписників, щоб охопити націоналістичну аудиторію, до якої вони звертаються, і, що найважливіше - не допустити, щоб ця група відвернулася від путінізму", - зазначають аналітики.

В інституті стверджують, що Путін продовжує подвоювати підтримку незалежності публікацій блогерів.

"Спільнота блогерів складається з широкого кола персонажів, починаючи від тих, хто підтримує Кремль і водночас критикує російське військове командування, до тих, хто прямо звинувачує Путіна у послідовних військових невдачах Росії в Україні. Те, що Кремль терпить спільноту міблогерів, дивує, враховуючи його цензуру інших більш традиційних ЗМІ, включаючи опозиційні та іноземні ЗМІ", - зазначають в ISW.

Аналітики припускають, що популярність спільноти блогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності Кремля встановити ефективну присутність у Telegram, що випливає із загальної нездатності Путіна підготувати свій народ до серйозної і тривалої війни.

"Путін, ймовірно, визнає, що Кремль і особливо Міністерство оборони втратили будь-яку довіру багатьох росіян до правдивості його заяв, а також необхідність покладатися на такі заяви блогерів, які виступають за війну, щоб виправдати все більші жертви. Захист Путіна від критики мілблогерів є примітним. Це свідчить про те, що він вважає збереження підтримки принаймні певної помітної частини російського населення центром тяжіння для виживання свого режиму", - підкреслюють в ISW.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що переговори не можуть припинити війну Росії проти України, вони можуть лише призупинити це. Відновлене російське вторгнення в лютому 2022 року після восьми років війни демонструє, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не заспокоїться, поки не завоює Київ, так як він не вірить в свою поразку.