Вторгнення білоруських військ лишається малоймовірним – аналітики Інституту вивчення війни

На сьогоднішній день вторгнення білоруських військ в Україну малоймовірне, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), про що йдеться у їхньому свіжому звіті . І це при тому, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України в неділю, 20 листопада, повідомило, що російські спецслужби планують низку фальшивих атак на об'єкти критичної інфраструктури Білорусі, щоб змусити білоруську армію вступити у війну в Україні.

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Наразі на сході України тривають бої уздовж лінії Сватове-Кремінна. Українська сторона заявила про звільнення населених пунктів у Луганській області з початку контрнаступу на сході. Водночас Міноборони РФ заявило про завдання удару по скупченню українських військ у районі Новоселівського Луганської області.

Міноборони Росії раніше заявляло про відбиття українських атак на населений пункт, і ця заява може свідчити про те, що українські сили просунулися до населеного пункту. Російські війська також продовжували наступальні дії на бахмутському, авдіївському та донецькому напрямках.

За даними української сторони, РФ продовжує перекидати частину сил зі східного (лівого) берега річки Дніпро на інші оперативні напрями, але все ще зберігає значну присутність сил на півдні Херсонщини.

Нагадаємо, нещодавно у ГУР повідомили, що влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів.