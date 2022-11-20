Росія готує провокації на об'єктах критичної інфраструктури у Білорусі - розвідка

Російські спецслужби планують провокації на об’єктах критичної інфраструктури у Білорусі, зокрема на білоруській АЕС "Островець". Звинувати в терактах планують громадян країн НАТО та України.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів" – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція "Островець", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, розробкою та реалізацією "проекту" займаються російські спецслужби. Натомість, білоруський КДБ просто поставлений до відома.

"Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму", - додали у розвідці.

Зазначається, що наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовності.

На думку розробників "проекту" все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для Кремля суспільну думку в білоруському суспільстві.

У розвідці нагадали, що АЕС "Островець" побудовано режимом Лукашенка у 2020-му році за російським проектом і на російські гроші. Міжнародні експерти відзначають, що будівництво відбулось з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції "Островець" та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації.

Одразу після запуску в роботу на станції відбулось кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів.