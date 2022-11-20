Россия готовит провокации на объектах критической инфраструктуры в Беларуси - разведка

Российские спецслужбы планируют провокации на объектах критической инфраструктуры в Беларуси, в том числе на белорусской АЭС "Островок". Обвинить в терактах планируют граждан стран НАТО и Украины.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов - искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Одна из главных целей – белорусская атомная электростанция "Островок", - говорится в сообщении.

По информации разведки, разработкой и реализацией "проекта" занимаются российские спецслужбы. Белорусский КГБ просто поставлен в известность.

"Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму", - добавили в разведке.

Отмечается, что подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению разработчиков "проекта", все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для Кремля общественное мнение в белорусском обществе.

В разведке напомнили, что АЭС "Островец" построено режимом Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и на российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на белорусской атомной электростанции "Островец" и выразил глубокую обеспокоенность в связи с началом ее коммерческой эксплуатации.

Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что власти Беларуси ищут возможность налаживания на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и переход в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов.