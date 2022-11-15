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Минобороны об угрозе из Беларуси: огонь будет открыт, как только враг пересечет границу (ВИДЕО)
Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения с территории Беларуси, огонь будет открыт, как только враг пересечет границу.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Огненное поражение противника начнется, как только враг пересечет государственную границу. Для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 11 ноября опубликовал срочное обращение к объединенной группировке войск Беларуси и России, призвав их военнослужащих сдаваться в случае пересечения белорусско-украинской границы.