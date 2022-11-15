Міноборони про загрозу з Білорусі: вогонь буде відкритий, щойно ворог перетне кордон (ВІДЕО)

Сили оборони України готуються до відбиття можливого вторгнення з території Білорусі, вогонь буде відкритий, щойно ворог перетне кордон.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Вогневе ураження противника почнеться, як тільки ворог перетне державний кордон. Для оборони і відсічі збройної агресії будуть задіяні усі можливі сили та засоби", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони наголосили, що автомагістралі, ліси, населені пункти стануть для російських окупантів справжнім пеклом.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України 11 листопада опублікував термінове звернення до об'єднаного угруповання військ Білорусі та Росії, закликавши їх військовослужбовців здаватися у разі перетину білорусько-українського кордону.