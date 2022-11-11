"Підніміть білі прапори!": ЗСУ закликали білоруську армію здатися у разі перетину кордону

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував термінове звернення до об'єднаного угруповання військ Білорусі та Росії, закликавши їх військовослужбовців здаватися у разі перетину білорусько-українського кордону. Генштаб також закликає користувачів до максимального поширення звернення.

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"Військовослужбовці Республіки Білорусь! Якщо вас таки змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України, зупиніться у складі підрозділу, заглушіть мотори, розрядіть зброю, підніміть білі прапори та дочекайтеся зустрічі із представниками командування ЗСУ", - сказано в ньому.

У Генштабі заявляють, що відмова білоруських військових від вбивства українців буде сприйнята як акт вияву дружніх та сусідських відносин, за що ВСУ будуть їм вдячні.

"У цьому випадку ми гарантуємо вам можливість миттєвого вільного повернення на територію Республіки Білорусь. Якщо ж ви боїтеся переслідування чинної білоруської влади, ми запропонуємо вам гідне перебування на території України у спеціально обладнаних військових містечках", - йдеться у зверненні.

Таких білоруських військових обіцяють забезпечити необхідними побутовими умовами, харчуванням та медичним обслуговуванням згідно з нормами ЗСУ, а також телефонним зв'язком та цілодобовим доступом до інтернету для зв'язку з рідними та близькими.

"Ваша зброя перебуватиме в кімнатах зберігання, а військова техніка - на спеціалізованих стоянках. Після закінчення військового конфлікту ви зможете отримати зброю і техніку в тому ж стані і безперешкодно відбути на територію Білорусі", - обіцяють у Генштабі.

Своєю чергою, для російських військових, які вирішать стати частиною російської окупаційної армії в Україні, як зазначено, залишаються лише два варіанти, перший з яких також здача в полон.

"У цьому випадку ми гарантуємо вам дотримання всіх міжнародних конвенцій щодо військовополонених, утримання в таборах для військовополонених, необхідну правову та медичну допомогу, можливість самим сповістити ваших рідних та близьких про ваш полон. Ми гарантуємо вам повернення додому після завершення військового конфлікту або ж внаслідок обміну військовополоненими", – йдеться у зверненні.

В іншому випадку, як наголошують у ЗСУ, на таких росіян чекає неминуча смерть. Для зв'язку з представниками українського командування військовослужбовців об'єднаного угруповання закликають використовувати цілодобові номери Єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон: +38 066 580 34 98 і +38 093 119 29 84. Також можна скористатися чат-ботом "Хочу жити" в Telegram: https://t.me/spasisebyabot.

Нагадаємо також, що раніше в п'ятницю в Офісі президента України опублікували фото зведеного на кордоні з Білоруссю бетонного загородження з колючим дротом. Як зазначив заступник голови ВП Кирило Тимошенко, таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, і роботи продовжуються, проте "це ще не все".