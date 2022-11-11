Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю - ОП (ФОТО)

Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю, вже облаштовано близько 3 км кордону у Волинській області, також роботи ведуться у Рівненській і Житомирській областях.

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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Зараз на Півдні наші люди зустрічають наших військових, а на Півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо", - зазначив він.

За його словами, також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях.

Крім того, фортифікаційні споруди зводять та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії.

"Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу. Важливо, що над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога", - додав він.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що РФ дійсно наразі перекидає до Білорусі свої підрозділи, але тієї кількості зовсім не достатньо для формування ударних угрупувань, які можуть здійснити наступ.

Пресслужба Генштабу ЗСУ повідомила, що якщо армія країни-агресора РФ спробує знову зайти на територію України з Білорусі, ЗСУ розпочнуть масоване вогневе ураження ворога.