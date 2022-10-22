В Раді нардепи запропонували визнати Білорусь "тимчасово окупованою Росією"

Народні депутати зареєстрували в Верховній Раді України проєкт постанови № 8147 "про визнання території Республіки Білорусь тимчасово окупованою Російською Федерацією та звернення до міжнародного співтовариства з проханням визнати територію Республіки Білорусь тимчасово окупованою Російською Федерацією" від 21 жовтня.

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Текст документу поки що відсутній на сайті парламенту. При цьому один із авторів проєкту постанови Олексій Гончаренко розповів про деталі, прописані в документі:

звернення до міжнародного співтовариства з проханням визнати територію Білорусі тимчасово окупованою Росією;

позбавлення уряду Олександра Лукашенка міжнародної правосуб'єктності;

припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях (ООН, МВФ тощо);

синхронізувати санкції щодо Росії̈ та Білорусі як окупованої території̈ та усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь та використання цієї країни як офшорної зони.

Автори проєкту постанови аргументують важливість схвалення документа тим, що діюча (нелегітимна) влада Білорусі підтримує російську агресію та допомагає РФ вести війну проти РФ.

Зазначимо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.

Саме тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

При цьому Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.