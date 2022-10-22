В Раде нардепы предложили признать Беларусь "временно оккупированной Россией"

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления №8147 "о признании территории Республики Беларусь временно оккупированной Российской Федерацией и обращении к международному сообществу с просьбой признать территорию Республики Беларусь временно оккупированной Российской Федерацией" от 21 октября.

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Текст документа пока отсутствует на сайте парламента. При этом один из авторов проекта постановления Алексей Гончаренко рассказал о деталях, прописанных в документе:

обращение к международному сообществу с просьбой признать территорию Беларуси временно оккупированной Россией;

лишение правительства Александра Лукашенко международной правосубъектности;

прекращение участия Беларуси в международных организациях (ООН, МВФ и т.п.);

синхронизировать санкции в отношении России и Беларуси как оккупированной территории и устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования этой страны в качестве оффшорной зоны.

Авторы проекта постановления аргументируют важность одобрения документа тем, что действующие (нелегитимные) власти Беларуси поддерживают российскую агрессию и помогают РФ вести войну против РФ.

Отметим, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их переброски в другие места для дальнейшего контрнаступления.

Именно поэтому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Беларуси.