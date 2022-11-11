Украина возводит стену на границе с Беларусью – ОП

Украина строит стену на границе с Беларусью, уже обустроено около 3 км границы в Волынской области, а также работы ведутся в Ровенской и Житомирской областях.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сейчас на Юге наши люди встречают наших военных, а на Севере кипит другая работа – здесь возводят стену на границе с Беларусью. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом, уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем", – отметил он.

По его словам, работы также ведутся и в Ровенской, и в Житомирской областях.

Кроме того, возводят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России.

"Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу. Важно, что над обустройством границы системно работают областные власти и местный бизнес. Мы все хотим защиты, мы делаем все, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение врага", - добавил он.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что РФ действительно сейчас перебрасывает в Беларусь свои подразделения, но того количества совсем недостаточно для формирования ударных группировок, которые могут осуществить наступление.

Прессслужба Генштаба ВСУ сообщила, что если армия страны-агрессора РФ попытается снова зайти на территорию Украины из Беларуси, ВСУ начнут массированное огневое поражение врага.