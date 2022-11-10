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В случае повторного наступления оккупантов с территории Беларуси начнется массированное огневое поражение, - Генштаб ВСУ
Если армия страны-агрессора РФ попытается снова зайти на территорию Украины из Беларуси, ВСУ приступят к массированному огневому поражению врага.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории республики Беларусь", - говорится в сообщении.
В Генштабе предупредили, что с момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными", - предостерегают военные.
Для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.
Кроме того, будут активно действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что для формирования ударной группировки для нападения на Украину из Беларуси необходимо по меньшей мере 2-3 месяца.
Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что РФ действительно сейчас перебрасывает в Беларусь свои подразделения, но того количества совсем недостаточно для формирования ударных группировок, которые могут осуществить наступление.
Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины при повторной попытке вторжения вражеских войск со стороны Беларуси.