Российские войска проводят учения в Беларуси из-за нехватки персонала в РФ - разведка Британии

Российские оккупационные войска проводят учения в Беларуси из-за нехватки персонала и оборудования в РФ, неподготовленные войска не смогут добавить наступательный потенциал.

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Об этом сообщила разведка Британии.

Россия, вероятно, пытается обеспечить военную подготовку для текущей мобилизации и ежегодного осеннего призыва.

"Российские Вооруженные силы уже были перегружены, обеспечивая подготовку около 300 тысяч военнослужащих, необходимых для их "частичной мобилизации", объявленной 21 сентября. Эти проблемы будут усугубляться дополнительным регулярным осенним ежегодным призывом с 1 ноября, который, как ожидается, привлечет дополнительно 120 тысяч человек", – говорится в сообщении.

По данным разведки, новомобилизованные призывники имеют минимальную подготовку или ее вообще не проходят. Опытных офицеров и инструкторов отправили воевать в Украину, и некоторые, вероятно, погибли.

"Российские войска проводят обучение в Беларуси из-за нехватки учебного персонала, боеприпасов и оборудования в России. Развертывание сил с небольшой подготовкой или без нее обеспечивает небольшой дополнительный наступательный боевой потенциал", - говорится в сообщении.

Напомним, разведка Британии ранее сообщила, что оккупанты в середине октября теряли более 40 единиц техники в день во время контрнаступления украинских военных, поэтому в последние недели Беларусь передала России со своих складов по меньшей мере 100 танков и боевых машин пехоты.