У Генштабі повідомили, скільки часу потрібно для підготовки нападу з Білорусі

На формування ударного угруповання для нападу на Україну з Білорусі необхідно щонайменше 2-3 місяці.

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Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

"Стосовно переміщення Збройних сил РФ, то на даний час це переміщення здійснюється за рахунок мобілізованих. Тому, ми розуміємо, що для цього ударного угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців, провести злагодження їх у складі підрозділів і спланувати і визначити якісь завдання. Протягом найближчих тижнів це не очікується. Ми вважаємо, це може бути не раніше ніж через 2-3 місяці", - зазначив він.

За його словами, Росія намагається відволікти увагу України і змусити відтягнути українські війська зі сходу та півдня на північ, до Білорусі.

"Проте у більш віддаленій перспективі є загроза формування угрупування, що може бути задіяним в агресії проти України", - зазначив він.

Громов додав, що впродовж жовтня було переміщено близько 1,5 тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів та понад 100 вантажних вагонів з військовим майном.

Крім того, Росія продовжує використовувати білоруську територію для завдання ракетних ударів по території України. Він наголосив, що особлива роль тут відводиться авіабазі в районі населеного пункту Лунинець Брестської області, де розміщуються іранські безпілотні літальні апарати, а також певна кількість їхніх операторів.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що РФ дійсно наразі перекидає до Білорусі свої підрозділи, але тієї кількості зовсім не достатньо для формування ударних угрупувань, які можуть здійснити наступ.