В Генштабе сообщили, сколько времени нужно для подготовки нападения из Беларуси

На формирование ударной группировки для нападения на Украину из Беларуси необходимо не менее 2-3 месяцев.

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Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге .

"Что касается перемещения Вооруженных сил РФ, то в настоящее время это перемещение осуществляется за счет мобилизованных. Поэтому, мы понимаем, что для этой ударной группировки необходимо провести подготовку военнослужащих, провести слаживание их в составе подразделений и спланировать и определить какие-то задачи. В течение ближайших недель это не ожидается. Мы считаем, это может быть не раньше, чем через 2-3 месяца", - отметил он.

По его словам, Россия пытается отвлечь внимание Украины и заставить оттянуть украинские войска с востока и юга на север, к Беларуси.

"Однако в более отдаленной перспективе есть угроза формирования группировки, которая может быть задействована в агрессии против Украины", - отметил он.

Громов добавил, что в течение октября было перемещено около 1,5 тысяч железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой, до 200 пассажирских вагонов и более 100 грузовых вагонов с военным имуществом.

Кроме того, Россия продолжает использовать белорусскую территорию для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Он отметил, что особую роль здесь отводят авиабазе в районе населенного пункта Лунинец Брестской области, где размещаются иранские беспилотные летательные аппараты, а также определенное количество их операторов.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что РФ действительно сейчас перебрасывает в Беларусь свои подразделения, но того количества совсем недостаточно для формирования ударных группировок, которые могут осуществить наступление.