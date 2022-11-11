"Поднимите белые флаги!": ВСУ призвали белорусскую армию сдаться в случае пересечения границы

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал срочное обращение к объединенной группировке войск Беларуси и России, призвав их военнослужащих сдаваться в случае пересечения белорусско-украинской границы. Генштаб также призывает интернет-пользователей к максимальному распространению обращения.

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"Военнослужащие Республики Беларусь! Если вас все-таки заставят принять участие в войне Путина против народа Украины и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ, перейдя государственную границу Украины, остановитесь в составе подразделения, заглушите моторы, разрядите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ", - сказано в нем.

В Генштабе заявляют, что отказ белорусских военных от убийства украинцев будет принят как акт проявления дружеских и соседских отношений, за что ВСУ будут им благодарны.

"В этом случае мы гарантируем вам возможность мгновенного свободного возвращения на территорию Республики Беларусь. Если же вы боитесь преследования действующей белорусской власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках", - говорится в обращении.

Таких белорусских военных обещают обеспечить необходимыми бытовыми условиями, питанием и медицинским обслуживанием согласно норм ВСУ, а также телефонной связью и круглосуточным доступом к интернету для связи с родными и близкими.

"Ваше оружие будет находиться в охраняемых комнатах хранения, а военная техника - на специализированных стоянках. После окончания военного конфликта вы сможете получить оружие и технику в том же состоянии и беспрепятственно отбыть на территорию Беларуси", - обещают в Генштабе.

В свою очередь, для российских военных, которые решат стать частью российской оккупационной армии в Украине, как указано, остаются лишь два варианта, первый из которых - также сдача в плен.

"В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных, необходимую правовую и медицинскую помощь, возможность самим оповестить ваших родных и близких о вашем пленении. Мы гарантируем вам возвращение домой после завершения военного конфликта или же в результате обмена военнопленными", – говорится в обращении.

В противном случае, как подчеркивают в ВСУ, таких россиян ждет неминуемая смерть. Для связи же с представителями украинского командования вооеннослужащих объединенной группировки призывают использовать круглосуточные номера Единого центра приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84. Также можно воспользоваться чат-ботом "Хочу жить" в Telegram: https://t.me/spasisebyabot.

Напомним также, что ранее в пятницу в Офисе президента Украины опубликовали фото возведенного на границе с Беларусью бетонного заграждения с колючей проволокой. Как отметил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, таким образом уже обустроено около 3 км границы, и работы продолжаются, однако "это еще не все".