В Беларуси планируют наладить производство снарядов для ствольной артиллерии и РСЗО, - разведка

Власти Беларуси ищут возможность налаживания на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и переход в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также выясняется возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм с импортных составляющих.

В этой связи 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран.

"Перечень вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары, используемой для упаковки", - подчеркивают в разведке.

Отметим, в разведке Британии ранее сообщили, что российские оккупационные войска проводят учения в Беларуси из-за нехватки персонала и оборудования в РФ, неподготовленные войска не смогут придать наступательный потенциал.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их опрокидывание в другие места для дальнейшего контрнаступления.