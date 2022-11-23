Путин готовит провокации в Белгородской области, чтобы возобновить поддержку войны среди россиян, - ISW

Кремль создает информационные предпосылки для того, чтобы обвинить Украину в нападении на Белгородскую область и восстановить общественную поддержку войны.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезу, что украинские войска якобы стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие сторонники путинского режима отмечают, что российским силам необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу украинского нападения.

По мнению экспертов ISW, таким образом, Кремль создает информационные предпосылки, чтобы обвинить Украину и восстановить общественную поддержку войны, которая в последнее время уменьшается.

"Эти заявления давно циркулируют среди военкоров, критиковавших российское военное командование за оставление позиций в Волчанске на северо-востоке Харьковской области после вывода российских войск из этого региона в сентябре. Сейчас они усилили свои призывы к РФ вернуть территории в Харьковской области, заявив, что такие превентивные мероприятия остановят украинцев от проведения штурмовых операций на Купянском и Волчанском направлениях", - отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что заявления о неизбежном нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и призваны только запугать россиян, чтобы они поддержали войну.

"Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не способна сделать это в таких масштабах", – отмечают в ISW.

Кроме того, российские оппозиционные издания пишут, что с конца октября родственники мобилизованных мужчин начали протесты в 15-ти российских регионах, причем наиболее заметные протесты прошли в приграничных с Украиной регионах.

"Поддержка бессмысленного вторжения России уменьшается среди российских жителей приграничных регионов и остальной страны в результате мобилизации и военных неудач. Российская пропаганда неэффективна в противодействии реальным последствиям войны для общества", - подчеркивают в ISW.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия готовится к очередной волне мобилизации, что, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.