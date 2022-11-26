В ISW объяснили, почему РФ начала чаще обменивать пленных

Страна-агрессор Россия, по всей вероятности, чаще проводит обмены военнопленными, чтобы успокоить недовольство в информационном пространстве.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Россия увеличила частоту обменов военнопленными, чтобы смягчить недовольство в информационном пространстве из-за предварительных неудач в переговорах о возвращении российских военнопленных.

Так, 23-25 ноября состоялось три обмена военнопленными. РФ и Украина обменяли 35 российских военнопленных на 35 украинских военнопленных 23 ноября, 50 российских пленных на 50 украинских 24 ноября и девять российских пленных на девять украинских 25 ноября.

"Частота обмена военнопленными в течение последних нескольких дней сама по себе является переломом – Минобороны России было заметно сдержанным в проведении таких обменов и столкнулось со значительной критикой из-за очевидного отсутствия внимания к российским военнопленным в течение последних месяцев. Увеличение частоты обменов между военнопленными, вероятно, частично призвано снизить недовольство российских военных блоггеров, которые сообщали о последних сериях обменов в относительно нейтральном тоне и отмечали равное соотношение обмена", – отмечают аналитики ISW.

Напомним, ранее Институт изучения войны сообщил, что Россия готовится к очередной волне мобилизации, что, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.