Україна повернула ще 35 своїх військових, — ОП

Черговий обмін полоненими відбувся між Україною і РФ 23 листопада. Додому повернулися 35 військових та одна цивільна людина. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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"Серед звільнених — хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення", — розповів Єрмак.

Українська сторона звільнила з російського полону 22 нацгвардійця, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. Стало відомо, у звільненого цивільного була ампутована нога.

"Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є білборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються - і не тільки вони", — додав керівник ОП.

Нагадаємо, раінше Україна повернула з російського полону трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил ЗС України.

До цього обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 11 листопада. Тоді додому повернулися 45 українських військових.