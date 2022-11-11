Україна повернула з полону ще 45 своїх захисників, — Офіс Президента

Черговий обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 11 листопада. Додому повернулися 45 українських військових. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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"Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі вже позаду. Все буде добре", — зазначив очільник ОП.

Він додав, що серед військових, що повернулися додому 11 листопада, — рядові солдати та сержанти, які у боях захищали Україну. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

Обміном активно займався Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими.

Попередній обмін відбувся 3 листопада. Тоді Україна звільнила 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. 74 бійця захищали "Азовсталь". Зокрема, вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла.

До цього, 29 жовтня, відбувся ще один обмін полоненими між Україної та країною-агресором РФ, у результаті якого додому повернулося 52 українця. Серед визволених - ті, хто був полонений окупантами в Маріуполі, на "Азовсталі", на Харківщині, Донеччині, у Бучі на Київщині, на острові Зміїний та на ЧАЕС.