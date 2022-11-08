Україна повернула додому 38 тіл загиблих героїв

8 листопада відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 38 захисників.

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Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.

У відомстві нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

25 жовтня Україна повернула тіла ще 25 своїх героїв.

Зазначимо, черговий обмін полоненими між Україною та країною-агресором РФ відбувся 3 листопада, у результаті якого додому повернулися 107 військових.