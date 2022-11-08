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Україна повернула додому 38 тіл загиблих героїв
8 листопада відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 38 захисників.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.
У відомстві нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.
У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.
25 жовтня Україна повернула тіла ще 25 своїх героїв.
Зазначимо, черговий обмін полоненими між Україною та країною-агресором РФ відбувся 3 листопада, у результаті якого додому повернулися 107 військових.