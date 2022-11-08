Украина вернула домой 38 тел погибших героев

8 ноября состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Удалось вернуть родным тела 38 защитников.

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Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела.

В ведомстве напомнили, что в областях работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0800339247.

В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.

Напомним, 25 октября Украина вернула тела еще 25 своих героев.

Отметим, что очередной обмен пленными между Украиной и страной-агрессором РФ состоялся 3 ноября, в результате которого домой вернулись 107 военных.