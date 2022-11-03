Україна повернула з полону 107 військових, серед них - 74 бійця захищали "Азовсталь"

Черговий обмін полоненими відбувся 3 листопада між Україною та країною-агресором РФ, у результаті якого додому повернулися 107 військових.

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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні ми провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. 74 бійця захищали "Азовсталь", - зазначив він.

За його словами, додому повернули багатьох поранених у боях.

Зокрема, вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла.

"Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні.", - повідомив Єрмак.

Він наголосив, держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному зі звільнених.

Нагадаємо, 29 жовтня відбувся ще один обмін полоненими між Україної та країною-агресором РФ, у результаті якого додому повернулося 52 українця. Серед визволених - ті, хто був полонений окупантами в Маріуполі, на "Азовсталі", на Харківщині, Донеччині, у Бучі на Київщині, на острові Зміїний та на ЧАЕС.