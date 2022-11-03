Украина вернула из плена 107 военных, среди них - 74 бойца защищали "Азовсталь"

Очередной обмен пленными произошел 3 ноября между Украиной и страной-агрессором РФ, в результате которого домой вернулись 107 военных.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня мы провели очередной обмен пленных. Удалось уволить 107 воинов - 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. 74 бойца защищали "Азовсталь", - отметил он.

По его словам, домой вернули многих раненых в боях.

В частности, удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела.

"Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в колонии в поселке Еленовка. Многие из наших ребят получили ранения еще в марте", - сообщил Ермак.

Он подчеркнул, что государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из освобожденных.

Напомним, 29 октября состоялся еще один обмен пленными между Украиной и страной-агрессором РФ, в результате которого домой вернулись 52 украинца. Среди освобожденных - те, кто был пленен оккупантами в Мариуполе, на "Азовстале", Харьковщине, Донбассе, Буче Киевской области, на острове Змеиный и на ЧАЭС.