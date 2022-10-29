Украина вернула из плена 52 украинца

29 октября состоялся еще один обмен пленными между Украиной и страной-агрессором РФ, в результате которого домой вернулись 52 украинца. Среди освобожденных - те, кто попал в плен к оккупантам в Мариуполе на "Азовстали", Харьковщине, Донбасе, Буче, Киевской области, на острове Змеиный и на ЧАЭС.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 52 людей - офицеров, медиков, сержантов и солдат", - отметил Ермак.

По его словам, среди них - 12 бойцов НГУ, включая два "Азовца", 18 из ВМС, 8 из ГНСУ, 9 из ТРо, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

"Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизнь. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстале" и молодого военного хирурга 65-го военного мобильного госпиталя. Мы возвращаем морпеха, жены которого недавно вернулась из плена и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный", - подчеркнул Ермак.

Он добавил что также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне.

"Мы не останавливаемся и продолжаем выполнять задачи президента "вернуть домой всех украинцев". Спасибо Координационному штабу по обращению с военнопленными. У нас еще много работы, но имеем важный результат - наши дома. Вернем всех", - отметил Ермак.

Как отмечают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, самому младшемуосвобожденному недавно исполнилось 19 лет, самому старшему - 56 лет. Часть освобожденных украинцев имеют боевые ранения или хронические болезни.

Напомним, 26 октября украинская сторона вернула из российского плена 10 защитников Украины.

С начала полномасштабного вторжения в Украину и РФ провели 28 обменов. Украинская сторона освободила из российского плена 978 человек, из которых 99 гражданских.