З 24 лютого Україна повернула з російського полону майже тисячу людей

З початку повномасштабного вторгнення Україна і РФ провели 28 обмінів. Українська сторона звільнила з російського полону 978 осіб, з яких 99 цивільних. Про це 27 жовтня в Facebook повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

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Вона додала, що всі потреби звільнених з полону фінансуються державою у повному обсязі.

"Останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. Наша держава дбає про кожного, "неголосно", бо так потрібно. Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому!", — зазначила Маляр.

Вона закликала рідних військовополонених та безвісти зниклих довіряти лише державним уповноваженим інституціям. Зокрема, при необхідності потрібно звертатися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій.

"Оприлюднення у соціальних мережах персональних даних військовополонених та безвісти зниклих може зашкодити їх безпеці та ускладнити процес перемовин щодо обміну", — підкреслюють в Міноборони.

Приймальня координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє на базі ГУР, розташована в Києві за адрескою вулиця Спаська 37. Також можна зв'язатися телефоном:+38 (095) 412 74 24; + 38 (044) 425 12 09.

В штабі приймають родичів військовополонених та безвісти зниклих, де вони можуть отримати юридичну, психологічну допомогу та просто інформацію.

Нагадаємо, нещодавно, 26 жовтня українська сторона повернула з російського полону 10 захисників України. До цього, 17 жовтня, в рамках обміну повернулися 108 жінок, абсолютна більшість з яких є представницями силових структур.

За словами Єрмака, тоді з числа звільнених 37 були евакуйовані з заводу "Азовсталь" у Маріуполі, що перебував у облозі окупантів. 11 звільнених є офіцерами, 85 - рядовими та сержантами. Інші 12 є цивільними особами.