Україна повернула з російського полону вже більше 800 осіб

Станом 2 жовтня Україна провела 24 обміни, внаслідок яких 808 осіб було повернуто з російського полону. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на сьогодні провів 380 особистих прийомів людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів, та понад 3000 консультацій телефоном.

Також штабом опрацьовано більше 6 тисяч запитів про статус особи від родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів родин-військовослужбовців.

"Дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими", - підкреслила Маляр, нагадавши контакти штабу.

Адреса приймальні – Київ, вулиця Спаська 37. Телефон консультаційної лінії +38 (095) 412 74 24 (понеділок - п’ятниця, 10:00 – 16:00). Запис на прийом - за телефоном +38 (044) 425 12 09 (понеділок - п’ятниця, 9:00 – 17:00)

Зазначимо, що штаб з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує понад 10 державних установ та організацій, очолює керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Нагадаємо, що найбільший обмін полоненими було проведено 22 вересня, коли з російського полону повернилося 200 співробітників силових структур, серед яких 108 бійців загону спецпризначення "Азов" Національної гвардії, 50 представників Військово-морських сил, 22 - інших підрозділів Збройних сил України. Взаємін Росії було передано депутата Верховної Ради Віктора Медведчука.

У свою чергу, 55 російських військовополонених були обміняні на п'ятьох командирів "Азова" і ЗСУ, які, як і більшість інших звільнених "азовців", перебували на заводі "Азовсталь" під час облоги окупантами Маріуполя. Останні п'ятеро були вивезені до Туреччини, де згідно з домовленістю будуть перебувати до кінця війни. Крім них, було звільнено 10 полонених іноземців, які воювали на боці України, зокрема засуджених до страти в "ДНР".

29 вересня було проведено черговий обмін полоненими, зокрема Україні було повернуто чотирьох морпіхів та двох цивільних осіб.