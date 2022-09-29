Україна повернула ще чотирьох морпіхів та двох цивільних з російського полону

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернули чотирьох морпіхів та двох цивільних, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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З російського полону додому повернулися:

офіцери – Булахов Олексій та Костенко Микола;

солдати – Герасименко Людмила та Іван Земляной;

цивільні – Андруша Вікторія та Майборода Яна.

Єрмак розповів, що 27 березня російські солдати забрали з дому Андрушу Вікторію, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.

Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Щодо військових, то всі четверо брали участь у боях за Маріуполь.

"Обміни продовжуються. Наша мета - повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо", - додав Єрмак.

Нагадаємо, напередодні, 21 вересня, Україна обміняла 200 захисників на Медведчука, ще 5 командирів із "Азовсталі" – на 55 військових РФ. Цей обмін став одним із найбільших.