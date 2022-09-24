Майже у всіх звільнених з полону військових крайній ступінь анорексії

Всім військовим зараз надають належну медичну допомогу. Багато хто з них уже перебуває на лікуванні.

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Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на голову патронатної служби "Азова" Олену Толкачову.

"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть дізнатися своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб", - каже Толкачова.

Також Толкачова повідомила, що частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення за кордон.

За її словами, державні органи працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити всі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату.

Нагадаємо, що 21 вересня Україна обміняла 200 захисників на Медведчука, ще 5 командирів із "Азовсталі" - на 55 військових РФ.