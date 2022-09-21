Украина вернула по обмену группу защитников Мариуполя, в том числе руководителей "Азова"

Украина 21 сентября вернула в результате обмена часть военнослужащих, попавших в плен в результате осады оккупантами Мариуполя Донецкой области, в том числе бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" Национальной гвардии. Об этом сообщил в Telegram-канале экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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"Состоялся обмен пленными, часть "азовцев" дома! Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка "Азов". Сегодня вечером состоялся обмен, которого мы так долго ждали. Обнять своих друзей, наконец-то вернувшихся побратимов - это лучшие эмоции, которые только могут быть! Все детали будут позже", - написал он.

Судя по фото, распространенным в соцсетях, среди освобожденных есть, в частности, парамедик Екатерина Полищук, известная под позывным "Пташка", старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты Михаил Дианов, а также начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

Впрочем, официальной информации о количестве и составе освобожденных пока нет. Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в "Азове", обмен прошел в Черниговской области (она граничит с РФ).

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Также, судя по фото, возвращены и непосредственно руководители "Азова" - командир Денис Прокопенко и замкомандира Святослав Паламарь ("Калина"), а также исполняющий обязанности командира 36-й бригады Сергей Волынский.

Отметим, что ранее в среду Саудовская Аравия как страна-посредник сообщила о другой части обмена военнопленными между Россией и Украиной: в королевство было вывезено 10 иностранцев, которые воевали на украинской стороне и попали в плен. Среди них есть и "осужденные" в "ДНР" к смертной казни.

Напомним также, что 29 июня в результате масштабного обмена с российской стороной из плена были освобождены 144 защитника Украины, в том числе 95 находившихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе во время осады оккупантов. Среди них было 43 "азовца".