Россия освободила по обмену 10 захваченных в Украине в плен иностранцев

Россия в среду освободила 10 захваченных в Украине иностранных военнопленных при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии.

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Отмечается, что речь идет об освобожденных гражданах США, Великобритании, Хорватии, Марокко и Швеции. При этом указано, что их освобождение стало "частью обмена военнопленными между Россией и Украиной".

"Соответствующие органы Саудовской Аравии получили и перевезли их из России в королевство и способствуют процедурам для своих стран", — заявили в ведомстве.

Как отмечает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Саудовской Аравии, в числе освобожденных пять британцев, два американца, один хорват, один марокканец и один швед.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своем Twitter поприветствовала освобождение британских граждан, но не указала при этом никаких подробностей.

"Мы очень рады известию о том, что пять британских граждан, задержанных пророссийскими марионетками на востоке Украины, благополучно возвращаются, что положило конец месяцам неопределенности и страданий для них и их семей", - написала она.

В свою очередь депутат парламента и госминистр в Министерстве здравоохранения Великобритании Роберт Дженрик подтвердил в своем Twitter, что среди освобожденных есть Эйден Эслин, которого "Верховный суд ДНР" в июле приговорил вместе с другим британцем Шоном Пиннером к смертной казни. Ранее он приговорил к смертной казни марокканца Саадуна Брагима, имеющего также гражданство Украины.

Фото: Saudi Press Agency

Освобождение по обмену шведского гражданина, задержанного в Донецке, подтвердила в своем Twitter и министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Двумя освобожденными американцами, по данным Reuters, являются 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, которые в июне попали в плен в ходе боев Харьковской области.

Отметим также, что принц Мухаммед ибн Салман, выступивший посредником при обмене пленных, накануне встречался с украинской стороной в лице спецпредставителя президента Владимира Зеленского Рустема Умерова, который, в частности, представлял Украину на переговорах с РФ в марте, а недавно сменил мандат депутата Верховной Рады на должность главы Фонда госимущества.